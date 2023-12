Un voleur de codes d'iPhone, aujourd'hui en prison, s'est fait beaucoup d'argent sur le dos des utilisateurs et explique tout

En volant entre 5 et 10 smartphones Apple par nuit, Johnson se faisait autour de 20 000 dollars par semaine. Selon les modèles (jusqu'à l'iPhone 14 Pro Max), il pouvait revendre un seul mobile près de 1 000 dollars. L'argent de la vente des smartphones lui servait à acheter des tablettes iPad Pro, qu'il revendait ensuite pour obtenir encore plus de liquidités, évoquant son intention de protéger sa famille et ses enfants. Si le mandat d'arrêt indique un vol global de 300 000 dollars, Johnson aurait indiqué avoir généré entre 1 et 2 millions de dollars grâce à ses victimes.