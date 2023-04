Ce casse à 500 000 dollars d'un Apple Store pourrait sortir d'un film ou d'une série à succès

Le reste a ensuite été une partie de plaisir pour les délinquants, gantés et masqués, qui ont pu se servir en iPhone, en Apple Watch et en iPad. Ils semblent ne pas avoir touché aux ordinateurs Mac, sûrement pour des raisons de logistiques, ces produits étant plus difficiles à manier.

Le butin complet, qui comprend 436 iPhone et un nombre inconnu d'autres produits, monte à près de 500 000 dollars. Mais il se pourrait bien que les voleurs ne profitent pas de leurs méfaits. Comme le note le média Wccftech, « si Apple a mis à jour son inventaire, les numéros IMEI et de série associés aux produits volés seront bloqués ».