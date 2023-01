Epic fail : un voleur se prend en selfie avec un iPhone fraîchement dérobé… et se fait arrêter

Il y a quelques jours, sur le quai de la gare d'Orsay-Ville, dans l'Essonne, un jeune adulte de 21 ans est repéré par les caméras de sécurité, errant sur les quais. Dans un train à direction de Palaiseau, il aperçoit un jeune mineur de 13 ans, seul dans la rame, qui pianote sur son iPhone 11.

L'agresseur vient s'installer à ses côtés, et explique avoir un couteau dans sa poche. Des menaces qui contraignent le jeune garçon à donner son iPhone et son mot de passe à son agresseur, avant de voir celui-ci disparaitre dans la nature. Toutefois, quelques heures plus tard, le compte iCloud de la victime accueille une nouvelle photo, à savoir un selfie… réalisé par l'agresseur lui-même.