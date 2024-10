Les escrocs ne sont jamais en manque d'imagination quand il s'agit de développer des systèmes permettant de soutirer de l'argent à des victimes. On a ainsi même vu des escrocs cibler des personnes déjà victimes d'escroquerie, en leur promettant de récupérer leur argent, et en les escroquant à nouveau in fine. D'autres préfèrent attaquer plutôt des grandes marques, comme ce duo, qui avait réussi à soutirer de grosses sommes à Apple !