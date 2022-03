En 10 ans, cet ex-employé d'Apple a détourné plus de 10 millions de dollars

Dhirendra Prasad, 52 ans, se voit reprocher non pas un, ni deux mais bien cinq chefs d'accusation, après avoir détourné plus de 10 millions de dollars de son ancien employeur, Apple, pendant la décennie durant laquelle il a pu travailler avec la firme de Cupertino. Les procureurs et services fédéraux ont détaillé la liste des reproches faits à l'individu, qui encourt une lourde peine de prison.