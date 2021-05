Accusé par Apple d'avoir fait fuiter des infos confidentielles, l'ancien employé dément

Depuis le mois de mars 2021, un ancien employé d'Apple fait face à son ex-employeur avec pour motifs diverses informations divulguées sans le consentement de sa hiérarchie à des blogueurs et des journalistes. Plus encore, Simon Lancaster est accusé d'avoir vendu ces données et d'avoir bénéficié en plus d'une couverture médiatique favorable pour une start-up dans laquelle il a investi.

Avec plus de 10 ans de service, l'ancien responsable des matériaux aurait usé de son réseau en interne comme de sa position pour obtenir les informations divulguées par la suite, selon la Pomme. Au cours de sa propre investigation, Apple dénonce également un téléchargement de nombreux fichiers internes par son ancien salarié lors de son dernier jour de travail, le 1er novembre 2019.

Enfin, en étant par la suite employé par Aris, un sous-traitant avec lequel collabore la firme californienne, Lancaster serait parvenu à soutirer des informations supplémentaires et continuer de les vendre à la presse. La démultiplication des accusations n'a pourtant pas permis une issue favorable au procès pour Apple.