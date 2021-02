Epic vs Apple : quand Apple veut faire entrer Valve dans la danse

Si Apple tente de passer la pommade à Valve en lui assurant que cela ne représente aucun risque de nuire à ses affaires (Steam opérant sur PC alors que l’App Store est conscrit à l’écosystème Apple), l’entreprise a bien entendu refusé de se plier à ces demandes.

« Valve a déjà produit un certain nombre de documents relatifs au partage de revenus, à la concurrence avec Epic, et aux contrats de distribution Steam », écrivent les conseillers légaux de Valve pour signifier que l’entreprise en a déjà fait assez pour une affaire qui ne la concerne pas.

Et il est difficile de ne pas donner raison à Valve dans cette affaire. Comme l’a expliqué l’entreprise à la cour californienne, Valve n’a aucun intérêt sur le marché du mobile. Ajoutant que « Valve n’est pas Epic, et que Fortnite n’est pas disponible sur Steam ». Du point de vue des avocats de Valve, Apple cherche à se servir de l’entreprise pour obtenir un accès via une porte dérobée à des données qui concernent des parties tierces.

Et Valve de conclure : « Dans le cadre d’un conflit sur les applications mobiles, un distributeur de jeux pour PC qui n’est pas en concurrence sur le marché mobile et qui ne vend pas d’“applications” est présenté comme un personnage clé. Ce n’est pas le cas. Les informations détaillées et hautement confidentielles qu’Apple exige sur un sous-ensemble de jeux pour PC disponibles sur Steam ne reflètent pas la taille ou les paramètres du marché concerné et il serait extrêmement difficile de les rassembler. Les demandes d’Apple concernant une production [de documents] supplémentaire devraient être rejetées ».

Le coup d’envoi du procès opposant Apple et Epic est fixé au 3 mai prochain.