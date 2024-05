Pour avoir arnaqué l'US Army avec des appareils Cisco contrefaits, un américain est condamné à payer 100 millions de dollars

Des millions de dollars. Des dizaines de sociétés. Des appareils de sécurité griffés Cisco contrefaits. L'US army, Amazon et eBay seraient ainsi impliqués dans une vaste opération de contrefaçon qui a généré des millions de dollars et en a fait perdre à l'économie américaine plus d'un milliard, mettant au passage la sécurité des forces armées de la première puissance militaire mondiale.



Et tout cela en moins de 10 ans, entre 2013 et 2022, jusqu'à l'arrestation d'Onur Aksoy, le seul et unique coupable de ce que Vikas Khanna, procureur du district américain du New Jersey, a qualifié d'une « des plus grandes opérations de trafic de contrefaçon jamais réalisées ».