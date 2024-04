Dupe, cette application sensée répertorier les contrefaçons, est détournée de sa vocation et pousse à l'achat d'imitations

Dupe a été créé par Ramin Bozorgzadeh et Bobby Ghoshal, cofondateur et PDG de Carrot, une application qui propose déjà des alternatives moins onéreuses aux produits consultés en ligne par les utilisateurs. Nikita Bier, créatrice des réseaux sociaux lycéens Gas et TBH, a également été consultée pour ce projet. Ghoshal et Bier ont commencé à promouvoir cette nouvelle initiative le dimanche 24 mars 2024, affirmant qu'ils « inaugurent le shopping génératif ».



Les utilisateurs peuvent simplement se rendre sur la page web du meuble recherché, ajouter « dupe.com » devant l'adresse complète de la page dans la barre d'URL et appuyer sur Entrée. Dans une vidéo de présentation partagée sur X.com (ex-Twitter), Ghoshal commence par expliquer : « J'ai un goût pour le champagne, mais un budget pour la bière ». À l'écran, une chaise kangourou Pierre Jeanneret est affichée, vendue plus de 30 000 euros sur le site 1stDibs. Dupe entre en action ; il présente une douzaine de chaises en osier similaires, copies presque conformes de celles de Jeanneret, disponibles sur des sites comme eBay, Wayfair et AliExpress entre 156 et 399 euros.



En quelques heures seulement, Dupe a reçu le soutien de figures majeures de la Big Tech telles que le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, et l'investisseur Sahil Bloom.