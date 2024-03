Le forum Reddit aiguise l'appétit des investisseurs : une entrée fracassante en Bourse estimée à 6,5 milliards de dollars !

Il y a quelques jours, en présentant son dossier d'introduction en bourse, Reddit révélait avoir enregistré une croissance de 21 % de ses revenus en 2023 (804 millions de dollars contre 666,7 millions de dollars). Cette hausse du chiffre d'affaires ne suffit cependant pas à rendre le service rentable, puisque sa perte nette s'est élevée à 90,8 millions de dollars l'année dernière.

Reddit revendique 73,1 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en moyenne et 267,5 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires sur le dernier trimestre 2023. La plateforme regroupe 100 000 communautés actives et héberge plus d'un milliard de publications.

Pour la petite histoire, sachez qu'un certain Sam Altman, actuel dirigeant d'OpenAI, a été membre du conseil d'administration de Reddit entre 2015 et 2022. Il détient encore aujourd'hui une forte participation dans la société. Toujours en relation avec l'IA, l'une des sources de revenus de Reddit provient de l'utilisation de ses contenus par Google pour entraîner ses modèles de langage.