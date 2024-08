Internet n'a eu de cesse de se développer ces 20 dernières années, laissant au fil du temps de nombreuses grandes plateformes des premiers temps de l'internet de masse tomber dans l'oubli.

Ça n'a jamais été le cas de Reddit, fondé en 2005, et qui s'adapte encore et toujours aux nouvelles habitudes d'utilisation de la toile par les internautes, lui permettant de rester une des plateformes les plus populaires du monde. Et son modèle devrait encore connaître un changement important dans les mois à venir.