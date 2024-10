Depuis de longs mois déjà, le nouveau Twitter façon Elon Musk, X.com, permet aux abonnés Premium (soit ceux qui paient un abonnement chaque mois et qui répondent à certaines conditions) de profiter d'un système de rémunération basée sur la publicité affichée sur le réseau. Toutefois, face à des annonceurs vraisemblablement toujours plus réticents à investir sur la plateforme, et afin de booster l'engagement et les abonnements à son offre Premium, X.com annonce divers changements.