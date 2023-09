Non, Elon Musk ne veut pas rendre X.com (Twitter) payant !

X.com, anciennement Twitter, a connu beaucoup de changements depuis un an, et ce, évidemment, jusqu'à son nom. Autant dire que le public est maintenant habitué à toutes les extravagances potentielles et réelles de la part d'Elon Musk dans la gestion de son réseau social. Comme rendre payant l'accès à X.com, finalement, ce qu'indiquait une information qui avait eu hier un large écho dans la presse. Mais cette rumeur serait en réalité fausse.