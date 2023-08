Clubic sera-t-il bientôt obligé de publier ses articles directement sur X.com (Twitter) ?

Si la réponse au titre de cet article est évidemment un grand « non », il semblerait qu'Elon Musk et ses équipes se posent vraiment la question. Selon un rapport de Fortune, X.com envisage de masquer les titres des articles d'actualité partagés sur la plateforme. L'idée serait de modifier les vignettes qui accompagnent habituellement les liens ajoutés aux posts pour ne laisser que l'image d'illustration.

Plusieurs raisons expliqueraient cette décision. La première serait qu'Elon Musk souhaiterait alléger le fil d'actualité en libérant l'espace occupé par les titres tout en limitant les clickbaits, dans le but final d'afficher plus de posts « légitimes » aux utilisateurs. La seconde serait que le milliardaire sud-africain voudrait que les médias publient leurs articles directement sur sa plateforme. L'idée ici est de promouvoir Articles, qui permet de publier des articles, voire plus sur le réseau social, mais également X Premium, qui permet de poster des publications contenant bien plus de caractères.

Cela signifie naturellement plus d'abonnements aux services payants de X.com. Et théoriquement plus de trafic, et donc plus d'affichages de publicités. « C'est quelque chose qu'Elon veut », aurait déclaré une source. « [Lui et ses collaborateurs] l'ont soumise aux annonceurs, qui ne l'ont pas appréciée, mais c'est en train de se produire. »