Abandonné par les annonceurs, X.com se tourne vers les partis politiques

En 2019, le P.-D.G. de ce qui s'appelait encore Twitter, Jack Dorsey, avait pris une décision importante : plus de publicités politiques sur sa plateforme. « La portée des messages politiques doit être gagnée, pas achetée », avait-il alors déclaré, près d'un an avant les élections américaines de 2020. Cela n'avait toutefois pas empêché le réseau social d'être un champ de bataille et une vitrine importante pour les candidats, leurs partis et leurs militants.

Mais aujourd'hui, Twitter s'appelle X.com, et les règles du site changent progressivement, annulant dans la foulée ce qui avait pu être décidé auparavant. Au début de l'année, la plateforme avait déjà assoupli les restrictions sur les annonces « fondées sur une cause », soulignant l'importance d'une « conversation publique autour de thèmes importants ». Un retour à un champ plus politique serait-il en train de s'amorcer ? Oui, car l'entreprise vient d'annoncer dans un billet de blog : « En nous appuyant sur notre engagement en faveur de la liberté d'expression, nous autoriserons également la publicité politique. »