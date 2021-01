Mark Zuckerberg ne veut pas que la politique gâche votre expérience sur Facebook

Facebook vit depuis toujours au rythme de la vie politique, américaine et

internationale. On se souvient, il y a dix ans désormais, de la place qu'avait eu la plateforme à l'occasion des Printemps arabes. Mais, depuis 2016, le Brexit et l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, c'est surtout au rythme des controverses que Facebook vit.