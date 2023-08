Threads débarque enfin sur le Web, mais toujours pas en France

À vrai dire, cette version web n'est pas réellement terminée. « Il s'agit d'une première version », explique Tom Bender, responsable de l'équipe Threads. « Nous sommes douloureusement conscients des lacunes en matière de fonctionnalités, et les choses vont s'améliorer rapidement. » Cela ne surprendra pas les utilisateurs, qui sont désormais habitués aux lacunes de la plateforme, lancée en très peu de temps et complétée au fur et à mesure. Cependant, cet aspect inachevé pourrait en partie expliquer la baisse de popularité du réseau social après le succès fulgurant qu'il a connu au moment de sa sortie. Beaucoup s'en sont lassés, et Meta doit maintenant travailler un peu sur son dernier-né pour s'imposer et réellement menacer X.com sur le long terme. D'autant plus que celui-ci pourrait rapidement cesser de ressembler à une plateforme de microblogging.

Autre raison de cette perte de popularité, Threads n'est toujours pas disponible en Europe, alors qu'il est sorti il y a près de deux mois. La raison invoquée est la réglementation en vigueur sur le Vieux Continent, obligeant les géants du Web à revoir leur copie en matière de confidentialité. En l'état actuel des choses, la plateforme de microblogging de Meta n'est pas prête à être déployée chez nous. Cependant, le géant américain travaille d'arrache-pied avec les régulateurs européens pour s'adapter au Digital Service Act, et s'assurer que Facebook, Instagram et ses autres filiales entrent bien dans les clous. On peut s'attendre à ce qu'il finisse par faire de même pour Threads.

D'autant plus que, malgré les affirmations de l'entreprise selon lesquelles la plateforme ne sortirait pas en Europe d'ici à 2024, Threads fait de plus en plus son apparition au sein des applications d'Instagram sur le continent. Il serait permis de croire que Meta chercherait à avancer son calendrier afin d'attirer plus rapidement davantage d'utilisateurs.