La version web de Threads, c'est pour tout de suite ?

Les premiers jours de Threads ont été explosifs, avec plus de 100 millions d'utilisateurs inscrits en quelques jours seulement. Depuis le lancement au début du mois de juillet, l'euphorie est retombée de plusieurs crans, avec un engagement bien plus mesuré et un nombre de visiteurs en chute libre.

Pas de quoi cependant freiner les ardeurs des équipes d'Instagram, à l'origine de Threads. Celles-ci sont occupées à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour concurrencer au mieux X.com (anciennement Twitter) et tenter de capter les utilisateurs déçus par la gestion chaotique d'Elon Musk.

Threads a été lancé très rapidement sur les stores d'applications et dans une version à peine finalisée, comme nous l'indiquions déjà dans notre prise en main. Depuis 6 semaines, les équipes du réseau social ont ajouté un flux d'actualités ne montrant que les publications de nos abonnements ou la possibilité de « reposter » les posts publiés par nos amis.

S'il manque encore une messagerie intégrée et un meilleur affichage des liens partagés dans les posts, Threads va se concentrer dans l'immédiat sur une autre fonctionnalité attendue des utilisateurs : une version web.