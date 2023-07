X.com (Twitter) met de la pub sur les comptes néonazis... et les rémunère ?

Un compte certifié depuis le mois de juillet 2023, et qui est monétisé et reçoit une part des revenus publicitaires générés. De quoi faire mauvais genre pour la nouvelle présidente de la plateforme, Linda Yaccarino, justement engagée pour faire le ménage et rassurer les annonceurs afin d'ouvrir la porte à leur retour.

Pour rappel, le duo Musk-Yaccarino souhaite avancer sur le développement du réseau social, et en fait une application beaucoup plus généraliste qui intégrerait des services de paiement. Et donner naissance à WeChat américain ? Reste à voir comment cette idée pourra englober un réseau social aussi apprécié par ses amateurs pour son côté polémique que détesté pour la même raison par ses détracteurs. Une plateforme aussi clivante pourra-t-elle donner naissance à des services financiers, où les échanges feutrés règnent en maître ?