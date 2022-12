Cette fonctionnalité est censée empêcher que Twitter devienne un enfer (si ce n'est pas trop tard)

Comment faire pour apporter un peu plus de raison sur Twitter, sans pour autant être accusé de censure ? C'est une question qui se pose pour tous les réseaux sociaux, et plus encore pour Twitter, dont le patron Elon Musk est connu pour son apologie de la liberté d'expression la plus totale. Community Notes pourrait être, selon lui, la solution.

Dans le principe, cette fonctionnalité, qui avait débuté en 2021 à l'époque de Jack Dorsey sous le nom de « Birdwatch », offrira la possibilité aux contributeurs qui auront intégré le programme de produire des notes sur n'importe quel tweet. Ces « mises en contexte » seront ensuite soumises aux votes de l'ensemble de la communauté de participants. Et si assez de personnes considèrent que la note est utile, elle deviendra publique et visible par tous, à la suite du tweet qu'elle commente.

Pour le milliardaire, la fonctionnalité serait un « game changer pour améliorer la précision sur Twitter ». Et cette fonction, disponible seulement aux États-Unis jusque-là, est accessible depuis hier sur l'ensemble de la planète.