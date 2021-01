Twitter lance tardivement Birdwatch, son programme de fact-checking

À l’instar d’autres réseaux sociaux, Twitter a connu de nombreuses difficultés à endiguer la propagation de fausses informations, un problème qui s’est largement amplifié à cause de la pandémie de COVID-19 et de l’élection présidentielle américaine. Si la plateforme a introduit les étiquettes pour signaler les tweets douteux et interdit les copier-coller, ce nouveau programme va plus loin.