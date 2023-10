X.com (ex. Twitter) : Elon Musk annonce deux nouveaux abonnements premium

L'homme le plus riche du monde doit être créatif depuis sa reprise il y a un an du réseau social Twitter, devenu X.com. Sa plateforme a, en effet, dû subir une chute très forte de ses revenus. Alors pour gagner de l'argent en dehors des publicités, c'est d'abord Twitter Blue qui est devenu une prestation payante. Et dans la même idée, Elon Musk a aujourd'hui signalé l'arrivée de deux types de souscriptions pour les abonnés premium.