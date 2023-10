Marre de la pub ? X.com prépare lui aussi une offre sur abonnement

Pour faire de l'argent sur son réseau social, Elon Musk ne peut compter que sur les revenus des annonceurs ou l'argent des abonnés. Le premier est de plus en plus difficile à obtenir, au point même qu'il est à l'origine de la brouille du milliardaire avec l'Anti-Defamation League. Alors, il doit de plus en plus compter sur celui de ses abonnés.

Ainsi, après l'initiative Twitter Blue, assez peu efficace, il semble que l'homme d'affaires s'oriente vers une division de X Premium. Cet abonnement grâce auquel l'utilisateur bénéficie actuellement de plusieurs avantages devrait naissance à l'avenir à trois abonnements différents.