La crise s'amplifie, Reddit va-t-il couler ?

Vendredi dernier, Huffman a participé à un AMA (Ask Me Anything), format populaire sur Reddit dans lequel une personnalité ou quelqu'un ayant une activité ou un métier extraordinaire répond aux questions qui lui sont posées en réponse au post. Si l'idée semble parfaitement adaptée pour répondre aux questions et inquiétudes des utilisateurs de Reddit, sa tenue aurait difficilement pu être plus ratée. En effet, Huffman, accompagné pour l'occasion par trois autres employés qui ne sont jamais présentés, ne répond qu'à 13 petites questions sur les milliers qui lui sont posées, puis arrête sans prévenir comme le veut l'usage. Surtout, ses réponses sont partagées entre expliquer qu'il ne va rien changer et qu'il va falloir l'accepter, et des attaques personnelles contre le développeur d'Apollo, l'un des clients tiers les plus populaires concernés par le changement.