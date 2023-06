Grève des modérateurs, fermeture des subs, que se passe-t-il chez Reddit ?

Alors les modérateurs de nombreux subreddits, avec un certain soutien des autres utilisateurs, ont pris la décision de faire grève à partir d'aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que le site va devenir un déversoir à haine pendant ce temps : l'intégralité des subreddits concernés passe en privé, et personne ne peut y poster. Il ne s'agit pas d'un mouvement à la marge : on parle ici d'au moins 2 500 communautés différentes, dont plusieurs centaines des plus fréquentées. Sont ainsi concernés des subs historiques de reddit tels que : r/vidéos, r/nostupidquestions, r/Tifu, r/funny, ou encore r/NextFuckingLevel. Un communiqué global a été repris par nombre d'entre eux pour expliquer ce choix, et la plupart ont posté le leur. Et si ce blackout était initialement prévu pour durer 48 h, les réponses catastrophiques de Steve Huffman lors de son AMA sur la question, ses attaques personnelles contre un développeur de la plateforme, ou encore la gestion générale du mouvement de mécontentement ont modifié l'objectif. Et de 48 h, ce blackout passe à une durée indéterminée pour beaucoup de communautés concernées, c'est-à-dire jusqu'à obtenir gain de cause.