Gims, Kylian Mbappé, Elon Musk... Facebook envahi de deepfakes vantant les cryptos

Si vous n'avez pas souscrit l'abonnement payant que Facebook et Instagram proposent, vous avez certainement vu circuler sur votre fil d'actualité ce genre de vidéos grossièrement montées et dopées à l'intelligence artificielle, dans laquelle Gims vante les mérites d'une application de jeu promettant de l'argent rapidement et facilement.

Il s'agit bien entendu d'un "deepfake" utilisant probablement une intelligence artificielle pour usurper la voix d'Anne-Claire Coudray et diffuser des propos inventés. Elle combine des extraits d'images décontextualisées pour encourager le téléchargement de l'application mentionnée. TF1 a confirmé que cette séquence du JT d'Anne-Claire Coudray est fausse et n'a jamais été diffusée sur leur antenne. Méfiez-vous donc des contrefaçons, comme le veut la formule consacrée, car plutôt que de vous en faire gagner, ces contenus ne souhaitent qu'une chose, vous faire dépenser de l'argent, voire vous arnaquer.