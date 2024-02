Vos achats en ligne ne provenant pas de l'Union européenne vont coûter plus cher : une réforme douanière historique vient d'être votée

Le Parlement européen précise vouloir faciliter le commerce et réduire la charge administrative tout en offrant un nouveau système informatique taillé pour répondre à la croissance rapide du commerce électronique. Mais surtout, il veut, par le biais de ce qu'il qualifie lui-même de « plus grande réforme douanière de l'UE depuis 1968 », obliger les plateformes de e-commerce à fournir des informations sur les marchandises expédiées vers l'Union européenne, et ce dans un délai d'un jour après l'achat.