E-commerce : nouveau système de TVA européenne, qu'est-ce qui change pour vos achats en ligne ?

Le monde gigantesque du e-commerce poursuit son évolution, et les autorités sa régulation. Pour lutter contre la fraude à la TVA et les démarches anti-concurrentielles, les autorités vont frapper là où ça fait mal : au portefeuille. Dès le 1er juillet 2021, de nouvelles règles entreront en vigueur, et elles promettent de chambouler en profondeur la vente en ligne. À partir de cette date, tous les achats en ligne effectués sur des produits en provenance de l'étranger (hors de l'Union européenne, très précisément), seront soumis à des frais de TVA, et ce sans plafond. Voyons les détails de ce changement XXL.