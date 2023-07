Comment l'IA va changer votre façon de meubler votre chez vous

Dans une interview accordée à The Verge, il explique que l'entreprise compte encore affiner son modèle, en ajoutant plus de données pour permettre à l'IA de mieux reproduire les produits mis à disposition. Pour l'instant, elle génère des objets inspirés au plus près de ce qui se trouve dans le catalogue de l'entreprise, et des différences peuvent rapidement se glisser dans le résultat final. En le rendant plus précis, Sadalgi souhaite permettre aux clients de « partir d'une liste de produits » et de créer une pièce entière à partir de ces derniers.

Decoriify vient s'ajouter à une liste croissante d'outils qui exploitent (avec plus ou moins de succès) les capacités des programmes d'IA générative. Et il le fait dans un cadre commercial qui n'est pas encore très courant, mais qui promet d'apparaître sur les vitrines numériques de nombreuses enseignes.