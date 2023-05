On a demandé à ChatGPT de nous aider à mieux utiliser DALL-E

On retrouve donc un prompt très précis, mais long. Ne perdons pas plus de temps, et voyons ce que cela donne du côté de Dall-E.

Sur les propositions que vous pouvez voir ci-dessous, on remarque, en effet, que les éléments demandés sont retrouvés, le style de l'image est respecté. Toutefois, il y a quelques bugs dans la génération, liés à Dall-E. Ce que nous avions en tête, ce n'était pas une photo vue du dessus. Et nous insistons sur le fait que l'on doit voir des écouteurs sans-fil, une montre connectée, un PC, un smartphone avec un écran sans bordures, et une tablette.