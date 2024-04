Dall.E : Il est dorénavant possible d'éditer des images directement à partir de ChatGPT

OpenAI n'est pas seulement à l'origine du chatbot le plus connu de la planète. La firme de Sam Altman est aussi connue pour ses diverses IA pouvant soit générer des vidéos comme Sora, ou bien évidemment, des images, avec Dall-E. Cette dernière est depuis plusieurs mois déjà mise à disposition directement au sein de ChatGPT, interface grâce à laquelle il est ainsi possible de produire des images. Et dorénavant, de les éditer !