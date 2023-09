DALL-E 3 : Bing Chat l'intègre à son tour

Si l'annonce a de quoi plaire à ceux qui continuent d'utiliser la plateforme made in Microsoft, on ne sait pas, par contre, quand elle sera mise à disposition. Pour rappel, l'IA générative d'image sera accessible sur ChatGPT à partir du mois d'octobre prochain, mais seulement pour les abonnés au service ChatGPT Plus et pour les entreprises clientes.

Par ailleurs, en plus de cette mise à jour, de nouvelles options ont été ajoutées à Bing Chat pour améliorer l'expérience de shopping dans le chatbot. Celui-ci pourra ainsi poser des questions précises à son utilisateur pour lui trouver le produit correspondant le mieux à sa demande, et aussi trouver des codes de réduction valable pour des achats.