Dall-E 3 bientôt intégré à ChatGPT ? Midjourney a du souci à se faire...

OpenAI est sûrement la firme leader de l'IA générative, avec d'un côté évidemment le fameux chatbot ChatGPT, et de l'autre l'IA qui crée des images, Dall-E. Mais comme la firme de Sam Altman ne souhaite pas se reposer sur ses lauriers, elle continue de développer ses produits. Et quoi de mieux que tout simplement les faire travailler ensemble pour obtenir une nouvelle solution capable de toucher le plus grand nombre de personnes ?