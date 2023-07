Malgré ChatGPT, Bing n'aura pas tenu très longtemps face à Google

Car les chiffres récoltés et communiqués par le journaliste de la CNBC Carl Quintanilla sont à ce sujet éloquents. Alors que Bing a durant le premier trimestre 2023 fait aussi bien que Google au niveau du nombre de visiteurs, battant même le premier moteur de recherche au monde au plus fort du mois de mars, il a vu depuis ses chiffres de connexions reculer de plus en plus.