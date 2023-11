ChatGPT : pari perdu pour Microsoft ?

En comparaison, sur la même période, la part de Google aux États-Unis sur le même segment a crû de 86,7 à 88%. Autant dire que les grands équilibres n'ont non seulement pas été changés, mais que les choses vont même encore un peu mieux pour Google.

Un résultat étonnant quand on sait qu'en plus Bing AI n'est pas seulement resté un chatbot, mais qu'il a petit à petit intégré des nouveautés extrêmement puissantes, comme la reconnaissance d'image, et même une fonction de génération d'image.

Le problème ne serait-il pas plutôt que l'IA n'assure pas encore des services optimaux par rapport à un moteur de recherche classique ? Et donc que la technologie ne trie toujours pas aussi bien les informations qu'un humain faisant face à une dizaine d'options proposées par la première page de Google ?