Bing dans ChatGPT : pourquoi ça ne marche plus ?

Pendant sa conférence annuelle pour les développeurs, Microsoft annonçait l'intégration du modèle d'OpenAI à Bing et à son navigateur Edge. La fonctionnalité en question était accessible uniquement aux abonnés de ChatGPT Plus. L'idée était d'optimiser l'expérience de recherche de chaque usager en donnant au chatbot accès à des informations plus récentes. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.