De meilleurs résultats de recherche grâce à l'IA ? Microsoft relève le défi avec Bing !

Puisque Bing ne sera bientôt plus obligatoire sur Windows, il faut bien trouver une (bonne) raison de l'utiliser. Pour cela, la firme de Redmond met en avant Bing Chat, basé sur ChatGPT. Il remplace l'encart habituellement affiché à droite des résultats de recherche, et génère sa propre synthèse tout en permettant d'engager rapidement une conversation plus large sur le sujet.

Si cela n'a pas suffi au moteur de recherche de Microsoft pour menacer Google sur son propre terrain, il faut reconnaître que l'outil est bien conçu. Il s'intègre bien à la mise en page, a l'immense mérite de fournir ses sources et peut s'avérer réellement utile. Est-ce cependant suffisant pour donner confiance en la technologie ?

Peut-être, mais vu le budget colossal que le géant américain a investi dans OpenAI et ChatGPT, peut-on en attendre un peu plus ? Visiblement oui, car l'intelligence artificielle va bientôt avoir un peu plus de travail à chaque nouvelle requête. En effet, Microsoft vient d'annoncer que les légendes sous les liens d'une recherche seront générées par Bing.