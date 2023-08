L'IA de Microsoft Bing Chat arrive sur votre smartphone (et ne sera plus cantonnée à Edge)

Prochainement, l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices de Chrome et Safari sur mobile seront en mesure de faire appel aux services de Bing Chat afin que celui-ci puisse répondre à chacune de leur demande. Voici ce qu'a déclaré Microsoft, dont les propos nous sont rapportés par le site spécialisé The Verge : « Avec tant de nouvelles fonctionnalités utiles désormais intégrées à Bing, nous sommes ravis d'annoncer que vous pourrez bientôt commencer à découvrir le nouveau Bing alimenté par l'IA dans des navigateurs tiers sur le Web et sur mobile. Cette prochaine étape du voyage permet à Bing de montrer l'incroyable valeur des réponses résumées, de la création d'images et plus encore, à un plus large éventail de personnes. »