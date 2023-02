Bing avec ChatGPT, c'est pour bientôt sur Android et iOS

Qui aurait pu un jour le croire ? Le nouveau moteur de recherche à la mode, c'est bien Bing. Si le produit made in Microsoft est devenu tellement in ces derniers temps, c'est bien évidemment grâce à l'intégration de ChatGPT à ses services. Le chatbot ajoute un plus indéniable à l'expérience utilisateur en approfondissant l'information offerte par la liste de liens proposés en réponse à une recherche.

Mais même si vous vous êtes inscrit sur la liste d'attente et avez eu la chance de tester directement cette nouveauté, vous avez pu remarquer que la possibilité est actuellement réservée aux PC. Impossible d'utiliser le Bing IA avec votre smartphone. Une lacune qui ne devrait pas durer trop longtemps selon plusieurs sources auxquelles a eu accès le média Windows Latest. En effet, une version destinée à Android et iOS devrait être déployée d'ici quelques semaines par la firme de Redmond.