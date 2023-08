On a demandé à ChatGPT de créer un bot Discord

Manquant d'inspiration, demandons avant toute chose à ChatGPT s'il est possible pour lui de nous coder un bot Discord. Ce sera un bot qui répondra par une gentillesse aléatoire quand on l'appelle. Rapidement, ChatGPT nous indique une série d'étapes à suivre et un bout de code en Python qui fera largement l'affaire. Le nombre de compliments étant pauvre à notre goût, on lui en demande 100, que l'on remplace dans le code qu'il nous a donné précédemment.