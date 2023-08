On a demandé à ChatGPT de nous guider dans la création d'un podcast

Le sujet proposé est donc « L'ère des IA génératives – Une immersion dans le monde de GPT ». Le script proposé par ChatGPT s'avère plutôt court. C'est peu surprenant, il y avait une faible chance que le script tienne 15 minutes dès le premier jet de sa part. Il est ainsi possible de lui demander de détailler, en lui donnant le temps que permet de durer son script. Cela permet d'avoir un script plus fourni. On notera également qu'au-delà du contenu textuel, il précise également le ton à adopter dans le script. Il est également précisé le type de musique à placer et quand, les pauses à placer entre deux textes… C'est donc très fourni et détaillé, ce qui est appréciable.