On a demandé à ChatGPT de nous écrire le script d'une vidéo TikTok

Ici, nous avons donc décidé de nous focaliser sur TikTok, et nous avons simplement demandé à ChatGPT de nous aider. Toutefois, il faut faire attention aux informations que vous lui donnez. Vous pouvez avoir une idée en tête assez précise de ce que vous recherchez. Mais ChatGPT ne lit pas (encore) dans vos pensées ! Il faut de ce fait lui donner le plus d'informations possible. Ici, comme nous voulons parler de smartphones, nous devons lui préciser desquels.

Mieux vaut également lui donner d'autres informations, comme le fait que nous ne souhaitons pas montrer notre tête dans la vidéo. C'est tout bête, mais ce n'est pas toujours le cas sur la plateforme, et le chatbot pourrait décréter par défaut que nous voulons commencer la vidéo par une facecam ou autres. De manière générale, si vous utilisez ChatGPT, il faut lui donner plein d'informations. Et si vous remarquez qu'il commence à dire n'importe quoi par rapport à ce dont vous avez besoin, il vaut mieux modifier votre prompt initial plutôt que de répondre pour qu'il modifie sa réponse. Cela permettra, si la conversation tend à s'éterniser, à ce qu'il se souvienne plus longtemps des informations initiales.