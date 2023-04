Créer un clone de Flappy Bird via Unity ? ChatGPT se charge du code !

En réalité, c'est toute cette partie de la vidéo qui est la plus intéressante. En effet, on assiste alors à un véritable échange entre Wyatt Cheng et ChatGPT, lequel affine progressivement son code en tenant compte des remarques et des précisions apportées par Wyatt Cheng.

Bien sûr, les règles plutôt simples d'un jeu comme Flappy Bird ont largement simplifié le développement, mais il est tout de même assez remarquable de voir ChatGPT mettre en pratique les corrections apportées par le concepteur au travers d'un processus d'essais/erreurs intéressant. Des problèmes dans la gestion des mouvements de l'oiseau ou dans la progression du décor sont ainsi résolus de manière on ne peut plus logique.