Échec ou changement de stratégie ? Discord va désactiver Clyde, son chatbot IA

Même si vous utilisez Discord, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais croisé Clyde. Ce bot est resté assez discret, stagnant dans sa phase de développement et de test, tous les serveurs n'y ont ainsi pas eu accès. Et, finalement, les choses n'iront pas plus loin, puisque l'éditeur a annoncé qu'il désactiverait son chatbot à partir du 1er décembre. « Les utilisateurs ne pourront plus invoquer Clyde dans les DM, les DM de groupe ou les chats de serveur », peut-on lire sur le blog de Discord.

Ce bot était alimenté par ChatGPT, il était donc capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, et même de dénicher un GIF ou une image si on le lui demandait. L'outil était assez bien conçu, et Discord mettait l'accent sur la convivialité. L'entreprise permettait également aux administrateurs de personnaliser le nom, l'avatar ou la biographie de Clyde sur leurs serveurs.