Faites de vos mots des tubes avec l'IA : la révolution musicale est sur Discord

Suno fonctionne très bien pour le moment et permet de générer beaucoup de styles différents. À part des demandes très spécifiques de certains utilisateurs, nous n'avons pas remarqué de bizarreries. Le résultat est convaincant, mais la compression audio est très importante. Les voix sont mises très en avant, et l'arrangement musical global peut sonner assez brouillon. Évidemment, le résultat est toujours plus convaincant en anglais, puisque si vous tapez un texte en français, l'IA est un peu aux fraises. Cela rappellera à certains la belle époque des premières synthèses vocales, où les programmes ne différenciaient pas les langues et où tout texte était prononcé avec un fort accent américain.