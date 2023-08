L'IA générative fait un pas dans l'audio avec Meta

« Si l'IA générative a suscité beaucoup d'enthousiasme pour les images, la vidéo et le texte, l'audio semble un peu à la traîne. Des travaux sont en cours, mais ils sont très compliqués et peu ouverts, ce qui empêche les gens de s'y frotter facilement », écrit l'entreprise dans un billet de blog. Elle a décidé de publier le code d'AudioCraft en open source afin que « d'autres chercheurs puissent plus facilement tester de nouvelles approches pour limiter ou éliminer les biais potentiels et l'utilisation abusive des modèles génératifs ».