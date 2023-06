Cette nouvelle IA génère de la musique à partir de texte, et vous pouvez l'essayer librement dès maintenant

Autant le dire tout de suite, il existe une marge de progression certaine : les morceaux générés ne durent pour l'instant pas plus de 12 secondes, et s'ils respectent à peu près la consigne en matière de style musical, elle ne génère pas de paroles et il n'y a pas encore de quoi crier au génie, ces 12 secondes ne l'empêchant parfois pas de boucler pour autant.