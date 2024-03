Adobe tente de ridiculiser Mozart à coup d'intelligence artificielle générative

Craignez-vous de ne pas trouver le tube que vous désirez cet été ? Ne vous inquiétez pas, le monde de la tech est là pour vous. Nous ne parlons pas ici des algorithmes magiques de Spotify ou des trends déchaînés de TikTok, mais de l'intelligence artificielle générative.

En effet, un certain nombre d'entreprises nous ont montré qu'il était possible de créer de la musique à partir de simples mots, à l'image de Meta et de son MusicGen. Aujourd'hui, c'est au tour d'un mastodonte du secteur de la création de s'essayer à l'exercice.