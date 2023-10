GPT-4V(ision) : comment fonctionne la reconnaissance d'image de ChatGPT ?

GPT-4V est une extension du modèle GPT-4, développé par OpenAI. Alors que GPT-4 est principalement axé sur la compréhension et la génération de texte, GPT-4V ajoute une nouvelle dimension : la capacité de comprendre et d'interagir avec des images. Cette avancée est rendue possible grâce à l'intégration de modèles de vision par ordinateur, qui permettent au modèle de traiter des données visuelles en plus des données textuelles.

En mars 2023, Be My Eyes et OpenAI ont travaillé ensemble pour créer Be My AI, une nouvelle fonction qui permet de décrire le monde visuel aux personnes aveugles et malvoyantes. Grâce à l'intégration de GPT-4 V dans la plateforme de Be My Eyes, les utilisateurs aveugles peuvent utiliser leur smartphone pour obtenir des descriptions de photos. Les résultats du test bêta ont révélé que Be My AI peut répondre aux besoins d'information, culturels et professionnels des utilisateurs aveugles et malvoyants en leur fournissant des outils sans précédent. De ce succès est né GPT-4V, d'abord disponible sous la forme d'une API. Ce nouveau modèle a plus récemment intégré ChatGPT au sein de l'offre Plus.