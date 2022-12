Cette IA va faire des envieux chez les créateurs de mode

La technologie utilise des techniques comme la détection, la reconnaissance et la génération d'images. Développée par des doctorants et des universitaires de Hong Kong, elle se conçoit comme un soutien au designer.

Ce dernier a ainsi la possibilité d'intégrer dans le moodboard virtuel du logiciel des brouillons, des matériaux ou des palettes de couleurs. L'IA se charge ensuite de rendre des ébauches qui pourront être amendées par le designer afin d'y ajouter sa patte personnelle. Elle permet ainsi en un sens de mâcher le travail dans les étapes les plus ingrates de la création sans prendre part à l'intuition initiale ni aux finitions.

Et au fil des productions, l'IA est capable de faire des propositions de plus en plus en phase avec l'univers symbolique du créateur. « Conformément à mes lignes, mes styles et mes bases de données, le système me proposera quelque chose que je n'aurais peut-être jamais envisagé, mais qu'elle [AiDA] pense me convenir », explique le styliste Mountain Yam qui a utilisé l'IA ces 6 derniers mois. Et de poétiquement résumer cette symbiose nouvelle : « Notre relation est comparable à une relation amoureuse dans la mesure où j'apprends à progressivement la [AiDA] connaître quand elle a progressivement appris à connaître mes propres créations. »